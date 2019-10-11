Şam'dan YPG'ye: Hain bölücüler Türkiye'ye işgal bahanesi verdi

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, YPG’nin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye'ye Kuzey Suriye'yi "işgal etmek için" gerekli bahaneyi verdiğini söyledi.







Bir soru üzerine Mekdad, Suriye’nin YPG ile diyaloğa girmeyeceğini söyledi.





Mektad, “Bu silahlı gruplar, ülkelerine ihanet etti ve ülkelerine karşı suç işledi. Biz yabancı güçlerin rehinesi olanlarla hiçbir görüşmeyi ve diyaloğa girmeyi kabul etmeyeceğiz. Onlar, Suriye topraklarında Washington ajanlarının tutunma noktası olamayacak.” dedi.