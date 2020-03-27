SAMANYOLUHABER- Ceza hukuku profesörü Sami Selçuk, Türkiye'de hukuk ihlalleri ve adaletsizliklerin telafisi için bir af düzenlemesinin elzem hâle geldiğini belirtti.





"Evet, 2010 yılından bu yana ülkemiz olağan dışı günler yaşamıştır." tespitinde bulunan Selçuk, "Toplum da hukuk da yargı da kimileyin çaresiz ve yorgundur, kimileyin de bunalıma düşmüştür." ifadelerini kullandı.





Selçuk, T24'te bugün yayımlanan "Başkalaşım"la "af" böceğine dönüşen "şartlı salıverme" ve bu kurumu anayasal çoğunluktan kaçırmanın doğuluca öyküsü" başlıklı makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı "infaz indirimi" düzenlemesine dair görüşlerini aktardı.





"ŞARTLARI SAĞLAYAN HÜKÜMLÜ SALIVERİLMELİ"





Selçuk şartlı salıverilme müessesenin altında yatan saikleri şu şekilde özetledi:





1-İkiyüzlülüğe gerek duymaksızın içtenlikle uslanıp iyileşerek hükümlünün topluma katılmasının özendirilmesini;





2- Hükümlüye cezaevinin anahtarını vererek;





a-Kendisine güven duymasını,





b-Toplumsal yaşama özgürce sorunsuz olarak geçmesini,





3-Cezaevinde disiplini sağlamak.





"Ayrıntıya girmeden belirtelim ki, bunlar, 'cezanın bireyselleştirilmesi' ve hapis cezasının 'sorumluluk eğitimi bilinciyle çektirilmesi anlayışı doğrultusunda iyileşmiş, hukuka saygılı, tehlikesiz ve uyumlu bir birey olarak topluma dönme izlenim ve umudu veren hükümlünün ödüllendirilmesidir." diyen Selçuk, kurumun bu işlevleri yerine getirebilmesi için uygulamanın

çok özenli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı.





Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, affın mecburi hâle geldiğini belirtti.





BU HAK VAZGEÇİLMEZ BİR HAKTIR

Kanundaki şartlar gerçekleştiğinde hükümlünün şartlı salıverilme müessesesinden faydalanmasının ona tanınan vazgeçilmez bir hak olduğunu belirten Selçuk, "Unutulmamalıdır ki, yukarıdaki amaçlardan yalnızca birinden bile sapıldığında şartlı salıverme kurumu, hükümlüye de hukuka da topluma da ihanet eder ve zarar verir." dedi.





"AF, ARINMANIN GEREĞİDİR"







Selçuk'un makalesi şu satırlarla noktalandı: "Af, bugün artık gerçekten zorunludur ve arınıp temizlenmesin biricik çaresidir. Yeter ki siyasal ve ideolojik ölçütlerden uzak, hukukun temellerine ve ilkelerine uyularak çıkartılsın."





AKP-MHP ittifakının İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile "terör suçları istisna" denilerek, gazetecilerden işadamlarına, siyasetçilerden ev hanımlarına kadar proje mahkemeler tarafından tutuklanmış on binlerce kişinin Koronavirüs salgınının ortasında mahpus kalması isteniyor. Ancak katiller, tecavüzcüler ve uyuşturucu tacirlerine affın önü açılıyor.





Bu çelişki kamuoyunda infiale sebep olurken sosyal medyada infaz indirimindeki çarpıklığını giderilmesi için #KoronaTahliyesindeEşitlik etiketi ile kampanya düzenleniyor.





Change.org sitesinde açılan imza kampanyasını ise şu ana kadar 100 bine yakın kişi imzaladı.



