Şamil Tayyar: 15 Temmuzun HTS kayıtları açıklansa makamlar boşalır

Türkiye’yi derinden sarsan 15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam 9 yıl geçti. Yıldönümünde pek çok siyasetçi açıklamalarda bulunurken, AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar’ın sözleri büyük yankı uyandırdı.





"HTS KAYITLARINI ÇIKARSA NE İYİ OLUR?"





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:





"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın ardına gizlenen sığınak sakinlerinin iktidarı ise hiç değişmedi. Aradan seneler geçti, Akın Gürlek Başsavcı, eli değmişken o gecenin HTS kayıtlarını da çıkarsa ne iyi olur?"





"BUNU YÜREĞİMİZ KALDIRMAZ"





Tayyar, sözlerinin devamında, HTS kayıtlarının incelenmesi halinde önemli isimlerin ortaya çıkacağını belirterek şöyle dedi:





"Belki de olmaz. Gereği yapılırsa o kadar çok makam boşalır ki, bunu da yüreğimiz kaldırmaz!"





TAYYAR’DAN KRİTİK İMA





Şamil Tayyar’ın bu çıkışı, sosyal medyada "Darbe gecesi kimin nerede olduğu açıklansın" çağrısı olarak yorumlandı. Tayyar, daha önce de siyasi ayağın araştırılmadığını savunmuş ve parti içinden eleştiriler almıştı.



