Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar AKP'den istifaları yorumladı: Artacak mevzu çok derin! /20 Eylül 2025 00:50

Şamil Tayyar AKP'den istifaları yorumladı: Artacak mevzu çok derin!

AKP'de peş peşe yaşanan istifaların ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Tayyar, "Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor" dedi.

Partideki art arda istifalara AKP’li Şamil Tayyar’dan değerlendirme: ‘Bu sayı daha da artacak, mevzu derin!’

AKP'de istifalar peş peşe geldi; toplam beş il başkanı kararlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifalarının ardından bugün de AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Böylece son iki günde beş il başkanı istifasını duyurmuş oldu.

AKP cephesinde birbiri ardına yaşanan istifalar siyaset gündeminde tartışılmaya devam ederken AKP'li Şamil Tayyar'dan yaşanan istifalara dair çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Yaşanan istifaların artacağına işaret eden Tayyar şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti’de istifa eden il başkanı sayısı 5’e yükseldi.

Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor.

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor.

Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar.

Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar.

Çünkü, mevzu derin."
