Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar’dan CHP’ye uyarı: “Yeni şoklara hazır olsun” /16 Ağustos 2025 13:29

Şamil Tayyar’dan CHP’ye uyarı: “Yeni şoklara hazır olsun”

AKP’li Şamil Tayyar, CHP’deki istifaların devam edeceğini öne sürerek, Özgür Özel yönetimindeki dağınıklık, hizipleşme ve rant tartışmalarına dikkat çekti.

SHABER3.COM

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP’de yaşanan istifalar üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin istifaları sadece “korkuya” bağlamasının büyük bir hata olacağını savundu. “Oysa, Özel yönetiminde CHP çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor” ifadelerini kullanan Tayyar, partideki asıl sorunun iç huzurun olmaması olduğunu vurguladı.

“Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır” diyen Tayyar, aksi halde istifaların bununla sınırlı kalmayacağını belirtti.

CHP’de çok sayıda belediye başkanı ve milletvekilinin kopma noktasına geldiğini ileri süren Tayyar, partiyi “yeni şoklara hazır olun” sözleriyle uyardı.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

