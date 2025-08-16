Şamil Tayyar’dan CHP’ye uyarı: “Yeni şoklara hazır olsun”

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP’de yaşanan istifalar üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin istifaları sadece “korkuya” bağlamasının büyük bir hata olacağını savundu. “Oysa, Özel yönetiminde CHP çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor” ifadelerini kullanan Tayyar, partideki asıl sorunun iç huzurun olmaması olduğunu vurguladı.



“Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır” diyen Tayyar, aksi halde istifaların bununla sınırlı kalmayacağını belirtti.



CHP’de çok sayıda belediye başkanı ve milletvekilinin kopma noktasına geldiğini ileri süren Tayyar, partiyi “yeni şoklara hazır olun” sözleriyle uyardı.