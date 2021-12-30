Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit: Sokakları dar ederiz /30 Aralık 2021 16:55

Şamil Tayyar’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit: Sokakları dar ederiz

Kılıçdaroğlu’nun MEB’e gitmesini “sivil itaatsizlik” diye yorumlayan AKP'li Şamil Tayyar, “Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz” dedi.

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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.

AKP’li Tayyar, Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ve TÜİK’e de gittiğini hatırlatarak, “Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz” ifadesini kullandı.
 
Twitter’dan paylaşım yapan Tayyar’ın ifadeleri şöyle:

“Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik.
Şimdi MEB.
Sahiden suyu çıktı.
Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz.
Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz.”


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