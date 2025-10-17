Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban göndermesi: ‘Birileri kaçmasına göz yumdu’ /17 Ekim 2025 08:26

Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban göndermesi: ‘Birileri kaçmasına göz yumdu’

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, firar eden Ünsal Ban’ın yargı tarafından serbest bırakılmasını sert sözlerle eleştirdi. Zehra Taşkesenlioğlu ile bağlantılı yolsuzluk dosyasına işaret eden Tayyar, “Birileri ya kaçırdı ya da göz yumdu” dedi.

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, son dönemde peş peşe yaşanan yolsuzluk ve kaçış operasyonlarına dikkat çekerek, Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçmasına “birilerinin yardım ettiğini” ima etti. Tayyar, Ban’ın ticari operasyonların kilit ismi olduğunu vurgulayarak, yargı sürecindeki çelişkili kararlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar, Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, ve İstanbul Altın Rafinerisi gibi isimlerin hedef alındığı operasyonlara dikkat çekerek, bu süreçlerin nereye kadar uzanacağının belirsiz olduğunu ve devam ederse “çok can yakacak” gibi göründüğünü söyledi.

Tayyar, eski milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi olan Ünsal Ban’ın firarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ban hakkında dört ayrı dava bulunduğunu ve bunlardan üçünde yurt dışı yasağı olmasına rağmen serbest bırakıldığını hatırlattı. Ayrıca Ban’ın daha önce iki kez yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığını ancak yine de tahliye edildiğini vurguladı.

AK Partili başka bir isim olan Hüseyin Kocabıyık’ın sadece kaçma şüphesiyle tutuklandığını hatırlatan Tayyar, “Ban’ın tahliyesinin makul bir gerekçesi yok. Sanki birileri kaçırdı ya da göz yumdu, sussun diye,” ifadelerini kullandı.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAĞLANTISI

Ünsal Ban, kamuoyunun gündemine ilk olarak eski eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte girmişti. Taşkesenlioğlu ile Ban arasında yaşanan boşanma süreci ve sonrasında gündeme gelen rüşvet, şantaj ve yolsuzluk iddiaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu olmuştu.

Söz konusu iddialar kapsamında, SPK Başkanı İbrahim Halil Kayıoğlu’nun da adı geçmiş, Ban’ın bazı iş insanlarından SPK kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet aldığı öne sürülmüştü. Zehra Taşkesenlioğlu hakkında da ‘suç ortaklığı’ ve ‘menfaat temini’ suçlamalarıyla inceleme başlatılmıştı.

‘İZLEYELİM GÖRELİM… MEVZULAR ÇOK DERİN’

Şamil Tayyar, paylaşımının sonunda kamuoyuna “izleyelim, görelim” çağrısı yaparak, bu operasyonların sadece yüzeyde görünenlerden ibaret olmadığını, daha derin ilişkiler ağını ortaya çıkarabileceğini ima etti.
