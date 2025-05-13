Şamil Tayyar: 'DEM'i Öcalan yönetir ve DEM'in Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek'

Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci kapsamında 2 Şubat tarihinde Öcalan'dan gelen fesih kararı dün PKK'nın açıklaması ile resmen duyuruldu. PKK dün aldığı kararları duyurdu. Örgüt silahları bıraktığını ve PKK adı ile faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı.





Halktv'de yer alan habere göre dün akşam AKP'nin sembol isimlerinden olan eski milletvekili Şamil Tayyar canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Tayyar'a göre süreç başarıya ulaşırsa DEM Parti gelecekte Cumhur İttifakı'na dahil olacak. Türk solunun da DEM'den ayrılacağını öne süren Tayyar, sol partilerin de TİP etrafında birleşeceğini iddia etti:





Başarılı olursa siyasete yansıması farklı olur. Başarısızlıkla sonuçlanırsa farklı olur. Şimdi biz pozitif tarafından bakalım. Yani terör bitti. PKK fesih kararı hakikaten her yönüyle uygulandı. YPG diye bir şey kalmadı vesaire. Yani Türkiye bu terör belasından tümüyle, kurtulduğunu düşünelim bir an için.





"DEM PARTİ DÖNÜŞÜR!"

Ve önümüzdeki 2 yılda böyle bir güçlü bir rüzgar esiyor ve bir huzur tablosu var. Böyle bir atmosferde siyasetteki bütün paradigmalar alt üst olur. Tamamen değişir. Bir: DEM dönüşür. Artık Kandil'in değil doğrudan İmralı'nın yönettiği bir parti haline gelir.





"ÖCALAN DEM'İ YÖNETEN KİŞİ OLUR"

Abdullah Öcalan siyasetin içinde olmaz ama DEM'i yöneten kişi olur. Mesela doğal genel başkan mı ne denirse artık ona. İmralı'dan kadrolarını ve politikalarını Abdullah Öcalan belirler. Tabii biz bunu tahmin olarak söylüyoruz.





"TÜRK SOLU İLE AYRIŞMA OLUR"

Yani o günün şartları neyi getirir, neyi götürür bilemiyoruz. Şimdi bununla birlikte Türk soluyla bir ayrışma başlar diye düşünüyorum. Zaten Türk solu, DEM içinden çözüm sürecine ilişkin en sert çıkışlar Türk solu'ndan geliyordu.





Yine kamuoyuna da yansımaya başladı. Türk solu'nun artık bu saatten sonra DEM'in muhalefet edemeyeceği, DEM'le beraber yola yürünmesi halinde sorun yaşanacağını onlar da kabul ediyorlar. İşte öncülüğünde bir yeni sol cephe oluşturalım diye konuştukları zaten yazılıp çiziliyor.





"CUMHUR İTTİFAKI'NIN MUHTEMEL YENİ BİLEŞENİ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Ben bunun hayata geçme ihtimalini yüksek görüyorum. DEM Türk solu'ndan ayrışır. O prangadan bir nevi aslında kurtulur ve kendine münhasır bir parti haline gelir ve tamamen ipler İmralı'da olur. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii bu ilişki DEM'e yeni bir siyasi pozisyon da kazandırabilir.





Bu çözüm süreci başarıya ulaştığında Cumhur İttifakı'nın muhtemeldir ki yeni bileşeni olma ihtimali yüksektir