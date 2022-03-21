Şamil Tayyar dikkat çeken o paylaşımında hangi bakanı kast etti?

İşte o mesajlar:











İnternethaber sitesi yazarı Osman Diyadin, sosyal medyada AKP içinde büyüyen tartışmayı açıkladı.Osman Diyadin, Twitter’da “Bir dostum diyor Kİ; ‘Millet AK Partiye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!’ Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak İÇİN koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld’si, yönetimi yatıyor!” diye yazdı.AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar ise AKP içindeki tartışmada teşkilatlardan yana taraf olarak Osman Diyadin’e yanıt verdi.Şamil Tayyar’ın isim vermeden bazı bakanların yaptığı yanlışları işaret etmesi dikkat çekti.AKP’li Tayyar “Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar” diye yanıt verdi.