Şamil Tayyar hükümete veryansın etti: Ortadireği de çökerttiniz

Hükumeti hedef alan Şamil Tayyar: Sadece ormanlar değil dar ve sabit gelirlinin cebi de yanıyor





AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, ekonomik programın uygulanmaya başlamasının üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, “Programın neredeyse tüm yükünü sırtlanan orta direk adeta çöktü” dedi. Tayyar, halkın iktidardan umudunu kesmesi durumunda, intikam duygusuyla hareket edeceğine işaret ederek, “Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez” dedi.





Yanan ormanlardan nemalanıyorlar





Şu anda sadece ormanların piyasaların da dar ve sabit gelirlinin cebini, cepkenini yaktığını vurgulayan Tayyar, “Bu yangınlardan etkilenmeyen, hatta keyifle izleyen kesimler yok mu, elbette var. Onlar, faiz geliriyle konforlu yaşam sürüyorlar.





Maaş zamları sınıfta kaldı





Asgari ücretli sıfır, SSK/Bağkur emeklisi yüzde 16.67, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 15.57 zamla sistemin yükünü taşımak zorunda kalıyor. Enflasyon yüzde 35.05 ama faiz oranı yüzde 46. O da kâğıt üzerinde. Faiz geliri de faiz borcu da yüzde 55’in üzerinde. Yüzde 43.23’lük kira artış oranını saymıyorum” dedi.





Orta direk çöktü: Seçim kazanmak hayal





Ekonomik programın uygulamaya başlamasının üzerinden 2 yıl geçtiğini ifade eden Tayyar, “Programın neredeyse tüm yükünü sırtlanan orta direk adeta çöktü” ifadesini kullandı.





“‘Seçime 6 ay kala dağıtır, yine kazanırız’ diyen arkadaşlara sesleniyorum” diyen Tayyar, “Hata yapıyorsunuz.

Vatandaş sizden umudunu keserse, intikam duygusuyla hareket eder, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez.