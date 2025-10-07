Şamil Tayyar kulisleri karıştırdı: '2026 referandum, 2027 erken seçim'

AKP kulislerinde son günlerin en hareketli gündem maddesini, 'yeni Anayasa referandumu ve olası bir erken seçim takvimi' oluşturuyor. Tartışmaların temelinde ise mevcut anayasanın 101. maddesinde yer alan "Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü yatıyor. Bu madde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de yeniden aday olmasının önünde anayasal bir engel teşkil ediyor. Ancak, anayasanın ilgili maddesinin bir referandumla değiştirilmesi veya Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan'a yeniden adaylık yolu açılıyor.





ŞAMİL TAYYAR'DAN "2027 SONBAHARI" İDDİASI

Erdoğan'ın adaylığına ilişkin senaryolar konuşulurken, eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan sürece ilişkin dikkat çeken bir takvim iddiası geldi. Tayyar’ın, "2026 sonbaharında yeni anayasa referandumu yapılabilir, bu da 2027 sonbaharında erken seçimin önünü açar" sözleri parti içinde geniş yankı buldu. Tayyar, "Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir. Eğer referandumdan yüksek bir destek çıkarsa, 2027 sonbaharında erken seçim bekliyorum" ifadeleriyle olası yol haritasını ortaya koydu.





ERDOĞAN "ERKEN SEÇİM YOK" DEDİ AMA...

Erdoğan ise Meclis’in yeni yasama yılı açılış konuşmasında, "Milletimiz Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, Meclis’te sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız" diyerek erken seçim tartışmalarına net bir şekilde nokta koymuştu. Ancak, parti kulislerinde Erdoğan’ın bu sözlerinin "bugünün şartları" için geçerli olduğu, siyasi konjonktürün değişmesiyle takvimin de değişebileceği yorumları yapılıyor.





REFERANDUM SONUCU SEÇİM TAKVİMİNİ BELİRLEYEBİLİR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP kaynakları, "yeni anayasa" sürecindeki başarının, seçim takvimini doğrudan etkileyecek en önemli faktör olduğunu belirtiyor. Parti kurmaylarına göre, olası bir referandumdan halktan güçlü bir "evet" oyu çıkması, iktidarın moral üstünlüğünü ve meşruiyetini tazeleyecek ve bu durumda seçimi bir yıl erkene almak gündeme gelebilecek. Parti içinde bazı isimlerin, 2028’e kadar beklemenin "siyasi bir yorgunluk oluşturacağı" ve "ekonomik dengelerin toparlanması ile anayasa değişikliği sonrası oluşacak ivmenin" seçimlerin 2027’ye çekilmesi için uygun bir zemin hazırlayabileceği görüşünde olduğu ifade ediliyor.





'SİYASETİN YENİDEN DİZAYNI' VE MHP'NİN ROLÜ

AKP'de, yeni anayasa tartışmasının sadece bir hukuk metni değişikliği değil, aynı zamanda "siyasetin yeniden dizaynı" anlamına geleceği de konuşuluyor. Bu süreçte, Cumhur İttifakı'nın önemli ortağı MHP’nin referandumda alacağı tutumun, "erken seçim senaryolarını" da doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.





Parti içi bir kaynak, "Yeni anayasa sadece hukuk metni değil, siyasetin yeniden dizaynı anlamına gelecek. Cumhurbaşkanı bu süreci kendi takvimiyle yürütmek istiyor ama tabanda farklı beklentiler var. 2026’da referandum olursa, 2027’de sandık sürpriz olmaz" değerlendirmesini yaptı.