Şamil Tayyar: ‘Mülkiyet hakkına ağır müdahale var, yarın hangi keyfiyetle uygulanacağı bilinmez’

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, TBMM gündemindeki torba yasa teklifinde mülkiyet hakkıyla ilgili dikkat çeken bir düzenlemeye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tayyar, teklifin savcılara hakim kararı olmadan kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi verdiğini belirtti.



Tayyar, paylaşımında, “Meclis gündemindeki torba kanunda mülkiyet hakkıyla ilgili çok vahim bir düzenleme konusu var” diyerek, mevcut uygulamada bile sorunlar bulunduğunu vurguladı. Yeni düzenlemenin, Anayasa güvencesi altındaki mülkiyet hakkını zayıflatacağını ifade etti.



Tasarının tüm katalog suçlarda, MASAK ve BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor alınmadan savcıların doğrudan mal varlığına el koyabilmesine imkan tanıdığını dile getiren Tayyar, bu durumun keyfi uygulamalara yol açabileceğini söyledi.



Tayyar açıklamasında, “Kara para ve terörün finansmanıyla mücadele adı altında, mahkeme ve MASAK gibi kurumları devre dışı bırakarak sadece savcılık kararıyla mal varlığına el koymanın yolu açılırsa, bu yetkinin yarın hangi keyfiyetle uygulanacağını bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.



Kanunların kötüye kullanılma ihtimali dikkate alınarak çıkarılması gerektiğini belirten Tayyar, “Bu vahim hatadan mutlaka dönülmelidir. Yanlış yapıyorsunuz” diyerek yasa teklifine açık bir şekilde karşı çıktı.