Şamil Tayyar: Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık

AKP'li Şamil Tayyar, Öcalan ile görüşmenin siyasi hayatı derinden etkileyeceğini belirterek, "Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gündeme gelebilir. Kimin kazanacağını sandık vakti anlarız ama şimdiye kadar Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık" dedi.

Eski AKP Millekvekili Şamil Tayyar, Terörsüz Türkiye projesine çok ciddi destek olduğunu belirterek, “İşe Öcalan bulaştıkça, hele baş aktör haline geldikçe destek hızla azalıyor. Aksi halde sürecin sorumluları, çok ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya kalabilir” dedi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Terörsüz Türkiye Projesi’ne desteğin Öcalan baş aktör haline geldikçe düştüğünü ifade etti. Sürecin sonunda yeni ittifakların devreye girebileceğini kaydeden Tayyar, “Zira, klasik tabirle kartların yeniden dağıtıldığını görüyoruz. Kimin kazanacağını sandık vakti anlarız ama şimdiye kadar Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık” ifadesini kullandı.

Tayyar’ın paylaşımı şöyle:

“Terörsüz Türkiye projesine çok ciddi destek var.

İşe Öcalan bulaştıkça, hele baş aktör haline geldikçe destek hızla azalıyor.

Çelişki gibi gözükebilir ama toplumsal duyarlılık, bu ince çizgide dengeleniyor.

Siyasi başarı da bu dengeye bağlı gibi gözüküyor.

Aksi halde sürecin sorumluları, çok ağır bir siyasi faturayla karşı karşıya kalabilir.

İmralı’ya ziyaret kararı, artık bu eşiğin de aşıldığını, her partinin kendi payına düşen riski göğüslediğini gösteriyor.

Bu risk haritası, siyasi yelpazeyi de derinden etkiliyor.

Yeni ittifaklar, yeni işbirlikleri gündeme gelebilir.

Zira, klasik tabirle kartların yeniden dağıtıldığını görüyoruz.

Kimin kazanacağını sandık vakti anlarız ama şimdiye kadar Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık.
