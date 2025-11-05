Şamil Tayyar, panikle Akın Gürlek hakkındaki iddiaları yanıtlarken 3 yanlış yaptığı ortaya çıktı

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Akın Gürlek’in Eti Maden’in yurtdışındaki şirketinden huzur hakkı adı altında para almasını doğrulayarak alınan miktarın sadece 26 bin TL olduğuna işaret etti. Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısıyken Eti Maden’in yurtdışı birimine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Ayda 26 bin lira huzur hakkı aldı. Başsavcı olunca yönetim kurulu üyeliği bitti. Geçiş dönemindeki Ekim 2024 dönemine ilişkin fazladan hesabına yatan ödemeyi iade etti.” dedi.





CHP lideri Özgür Özel’in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden’in yurtdışındaki şirketinden huzur aldığına ilişkin belgeyi yayınlaması yandaşları şoka söktü.Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığı görevine 8 Ekim 2024 tarihinde atandı. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine ise 29 Kasım 2024 tarihinde getirildi ve 6 Ağustos 2025 tarihine kadar burada görev yaptı. Göreve atandığı tarihte bakan değildi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmayı başlattığı tarihte yönetim kurulu üyeliği için para alıyordu.Karar Yazarı Akif Beki ise yönetim kurulu üyeliği için maaş almaya Adalet Bakanlığı döneminde başladığını ve daha sonra devam ettiğini belirterek, “Dolayısıyla dalgınlığa gelmiş olabilir mi?” dedi.