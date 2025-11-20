Şamil Tayyar uyardı: 'AKP için İmralı'yı ziyaret riskler barındırıyor'

Şamil Tayyar’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:



“AK Parti ve MHP yönetimi arasında İmralı ziyaretine ilişkin görüş ayrılığı olmadığını ilk ifade edenlerdenim. Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa komisyon, İmralı yolcusu.



Mevcut durum bu ama bir gözlemimi paylaşmak isterim. ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin terörü bitirmesi amaçlanırken, siyasi alanı tarumar etmemesi için İmralı programına farklı bir alternatif üretilmesi gerektiğini düşünüyorum.



Milletvekillerinin Öcalan’la olası buluşmasına kamuoyunda inanılmaz reaksiyon var. Süreçte Öcalan görünür hale geldikçe, belirleyici pozisyon üstlendikçe kamuoyu tepkisi harlanıyor.



İmralı ziyareti, AK Parti gibi merkez partiler için telafisi güç siyasi riski içinde barındırıyor. Takdir partilerin, saha gözlemimi paylaşmak istedim.



Naçizane…”

Komisyon yarın oylama yapacak



TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (kamuoyunda “süreç komisyonu”) yarın (21 Kasım 2025 Cuma) saat 14.00’te toplanacak ve gündeminde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gitme önerisi için oylama var. Yani “İmralı’ya gidilsin mi, gidilmesin mi?” sorusunun yanıtı bu toplantıdaki oylamada netleşecek. Devlet Bahçeli, önceki günkü konuşmasında, ‘gerekirse üç arkadaşını yanına alıp kendisinin İmralı’ya gideceğini’ söyleyerek iktidara rest çekmişti. Erdoğan ise sorumluluğu komisyona atarak, “En doğru kararı komisyon verecektir.” demişti.