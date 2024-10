Şamil Tayyar: Yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadına cinsel tacizde bulunan iki şüphelinin serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir kez daha gözaltına alınıp tutuklanmasına AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi.





Tayyar, sosyal medyadaki lince karşı olduğunu ancak sosyal medyanın yargı üzerindeki en etkili denetim mekanizması olduğunu belirtirken "Üzülerek söyleyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır" ifadesini kullandı.







'SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ VAR, DELİL DAHA NASIL OLSUN?'

Tayyar'ın mesajı şöyle:





"Beyoğlu’nda bir kadına cinsel tacizde bulunan, neredeyse kalabalık ortasında tecavüze yeltenen iki sapık, çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakılmış, sosyal medyadaki tepkiler üzerine tutuklanmış.







Bu karar değişikliği ilk değil, çok örnek var.





Bunları tartışırken kimi vakit yargı camiasından şu tarz tepkiler yükselir: ‘Emniyet operasyon yapıyor, çoğu kez dosyanın içi boş, yargı delile bakar.’





Eyvallah. Saldırının an be an görüntüleri var. Delil daha nasıl olsun? O halde niye bırakıyorsunuz?





O vakit, ‘Efendim, isnat edilen suçlamanın yatarı yok, neden tutuklansın’ deniyor.





Tepki olunca tutukladınız. Demek ki mevzuat uygun, istenirse oluyor.





Bir süredir AK Parti’ye baskı yapılıyor, ‘sosyal medyadaki baskılar yargıyı olumsuz etkiliyor’ gerekçesiyle yeni yasa isteniyor.





Sosyal medyadaki linç kültürünü kabul etmem mümkün değil, mutlaka yasal denetime tabi tutulmalı, ancak tüm eksik yanlarına rağmen yargı üzerindeki en etkili denetim mekanizması.





Yargı da kendi muhasebesini yapsın.





Üzülerek söyleyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır."