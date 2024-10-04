Şamil Tayyar yine AKP'yi eleştirdi: Gerçeklerle yüzleşmek zorunlu

AKP’li Şamil Tayyar, TÜİK’in açıkladığı yıllık yüzde 49,38 enflasyon oranının beklentinin üzerinde olduğunu belirterek, “Kuru, maaşları, piyasaları baskılamaya rağmen enflasyon hedefindeki sapma, bazı gerçeklerle yeniden yüzleşmeyi zorunlu kılıyor. Her şeyden önce güven duygusunu güçlendirmek zorunlu” diyerek partisini uyardı.







MAL VE HİZMETLER SÜREKLİ ARTIYOR

“Piyasalar, bu zamlar karşısında kendi ürettiği mal ve hizmetleri sürekli fiyatlıyor” diyen Tayyar, “Kur/faiz sarmalı, piyasayı baskılama bir yere kadar. Yapısal reformları ıskalayıp kısıtlı finansal düzenlemelerle yetinirseniz, piyasa sana rağmen kendi dengesini kuruyor” ifadelerini kullandı.













GERÇEKLERLE YENİDEN YÜZLEŞMEK GEREKİYOR

Şamil Tayyar’ın paylaşımı şöyle:





“Yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak açıklandı.

Beklentinin biraz üzerinde.

Merkez Bankası, 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 38, alt sınırını 36, üst sınırını 42 olarak açıklamıştı.

Geçen yılın son 3 aylık enflasyon toplamının yüzde 9,64 olduğunu hatırlarsak, 2024 enflasyon hedefinin tutması zor gözüküyor.

Kuru, maaşları, piyasaları baskılamaya rağmen enflasyon hedefindeki sapma, bazı gerçeklerle yeniden yüzleşmeyi zorunlu kılıyor.

Her şeyden önce güven duygusunu güçlendirmek zorunlu.





KAMUNUN YAPTIĞI ZAMLAR FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Toplum, kendi kemer sıkarken kamunun bol kepçe hayata devam ettiğini düşünüyor.

Kamunun elektrik, doğalgaz, vergi, harç gibi denetimindeki veya ürettiği mal ve hizmetlere yaptığı zamlar ise fiyatları olumsuz etkiliyor.

Bir de kiralar…

Piyasalar, bu zamlar karşısında kendi ürettiği mal ve hizmetleri sürekli fiyatlıyor.

Misal…

Semt berberine ‘senin makasın akaryakıtla mı çalışıyor, yine zam yapmışsın’ dediğimde, ‘kiramız 50 bin lira, domates 40 lira abi’ diye cevap verdi.

Bir lokanta sahibi, asgari ücret arttırılmasa da işçi bulamadıkları için sürekli ücretleri arttırdıklarını söyledi.

Kur/faiz sarmalı, piyasayı baskılama bir yere kadar.

Yapısal reformları ıskalayıp kısıtlı finansal düzenlemelerle yetinirseniz, piyasa sana rağmen kendi dengesini kuruyor.

Naçizane…”