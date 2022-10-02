Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar yine yazdı yine sildi /02 Ekim 2022 01:40

Şamil Tayyar yine yazdı yine sildi

AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin yer aldığı konuşmasının metin yazarını eleştirerek yaptığı paylaşımı sildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nde yaptığı konuşmada kullandığı “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.

AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar,Nebati’nin konuşma metinlerini yazan kişinin ‘psikoanaltik incelemeye tabii tutulması’ gerektiğini söyledi.
Nebati’nin gündem olan konuşmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tayyar, konuşma metin yazarını eleştirerek “Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır” dedi.
Tayyar, bu sözlerinin yer aldığı tweeti kısa sürede sildi.
Tayyar’ın paylaşımı şöyle: 

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