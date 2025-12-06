Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız /06 Aralık 2025 14:03

Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız

"Bahçeli'ye darbe" iddiasını gündeme getiren ve hem Bahçeli hem de Öcalan tarafından yalanlanan AKP'li Şamil Tayyar, DEM Parti'yi hedef alarak, "Sürece zarar gelmesin diye sümen altı ettiğim elimdeki notları yazsam ya da İmralı tutanakları tümüyle yayınlansa bundan en büyük zararı DEM görür.Bence fazla kaşımayın" tehdidinde bulundu.

SHABER3.COM

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Abdullah Öcalan ile görüşen meclis heyetinin DEM Partili üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit’in açıklamalarını eleştirdi. Tayyar, “Sürece zarar gelmesin diye sümen altı ettiğim elimdeki notları yazsam ya da İmralı tutanakları tümüyle yayınlansa bundan en büyük zararı DEM görür” dedi.

Tayyar, “İmralı heyeti üyesi DEM’li Gülistan Koçyiğit, Gazeteci Cansu Çamlıbel’e konuşmuş. İmralı görüşmesine dair daha önce yazdıklarıma ‘yalan’ demiş ama baştan sona tüm anlattıkları beni teyit ediyor. Siyaseten sürece öncülük edenlere ‘siyasi darbe’ yapılabileceğini söylüyor. Eee, hani yalandı? Bir de elimde hiçbir bilgi olmadığını söylüyor” değerlendirmesini yaptı.

‘EN BÜYÜK ZARARI DEM GÖRÜR’

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Sürece zarar gelmesin diye sümen altı ettiğim elimdeki notları yazsam ya da İmralı tutanakları tümüyle yayınlansa bundan en büyük zararı DEM görür.

Başta komisyonu yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yüzüne bakamazlar. PKK ile Barzani arasında savaş çıkar. Suriye’de Şara’yla uzlaşma imkansız hale gelir.

Ertuğrul Kürkçü dahil gammazlamadığınız kimse kalmamış neredeyse. Sanırım asıl tepki Öcalan’ın ‘yaz Gülistan’ lafına. Kusura bakmasınlar, Öcalan’ın üslubu herkesçe malum. Baydemir için kullandığı ‘zottirik’ ifadesi hala hafızalarda. Bence fazla kaşımayın.”
