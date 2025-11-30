Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar'dan ilginç iddia: 'Öcalan, Bahçeli'ye 'darbe' yapılır' dedi' /30 Kasım 2025 14:03

Şamil Tayyar'dan ilginç iddia: 'Öcalan, Bahçeli'ye 'darbe' yapılır' dedi'

AKP’li Şamil Tayyar, İmralı görüşmelerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Tayyar, Abdullah Öcalan’ın son görüşmede “süreç başarısız olursa MHP içinde Devlet Bahçeli’ye darbe yapılacağı” yönünde ifadeler kullandığını öne sürdü.

SHABER3.COM

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, TV100 ekranlarında gazeteci Talat Atilla'nın programına konuk oldu. 

Tayyar, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı 'süreç'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etti.

"DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR"
Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor." 


