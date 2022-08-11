Samanyolu Haber /Gündem / Şamil Tayyar'dan muhtemel AKP'li vekil Çelebi'ye tepki: 'Gelecekse vekilliğini bırakmalı' /11 Ağustos 2022 09:43

Şamil Tayyar'dan muhtemel AKP'li vekil Çelebi'ye tepki: 'Gelecekse vekilliğini bırakmalı'

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medyada isim vermeden AKP'ye katılacağı iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Çelebi'ye göndermede bulundu.

SHABER3.COM

Geçen yıl CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP’ye katılacağı iddiası edilmişti. 11 partiyle görüştüğünü ifade eden Çelebi, yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medyada isim vermeden AKP'ye katılacağı iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Çelebi'ye göndermede bulundu.

Çelebi’nin AKP’ye katılacağı yönündeki haberlere ilişkin AKP'li Şamil Tayyar‘dan da açıklama geldi. 

Çelebi’nin ismini vermeden tartışmaya göndermede bulunan Tayyar, “İsteyen istediği partiye geçebilir, nihai karar millete aittir. Lakin, bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir. Partiler ise gidene hain deyip geleni kutsallaştırırsa sivil siyaset zarar görür, güven azalır. Naçizane…” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şamil Tayyar'dan muhtemel AKP'li vekil Çelebi'ye tepki:... Sonraki Haber >>

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

AKP'nin sistematik bir ihaneti daha...

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:43