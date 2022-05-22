Samanyolu Haber /Gündem / Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı /22 Mayıs 2022 12:06

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankaragücü futbol takımının kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşturulmadı. Taraftarlar, Fuat Oktay’ı dakikalarca yuhaladı.

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Ankaragücü taraftarlarına seslenmek isteyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşturulmadı. Taraftarlar, Fuat Oktay’ı dakikalarca yuhaladı. Oktay’ın, yıkılan 19 Mayıs Stadı’nın yerine hala yenisinin yapılmamış olması nedeniyle yuhalandığı ileri sürüldü.

Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankaragücü futbol takımı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla 19 Mayıs Stadı’nın arazisinde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında kupasını aldı.

Kurulan platforma tek tek gelen futbolcular ve teknik heyet, taraftarlarla birlikte kutlamalarını sürdürdü. Ancak Fuat Oktay platforma çıkınca taraftarlardan yuhalama sesleri yükseldi. Oktay’ın, kendisini yuhalayan taraftarı, “Ankara, biz size güzel bir akşamda güzel bir haber vermek için buradayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu için buradayız…” diyerek sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
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Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

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