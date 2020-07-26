Şampiyon Başakşehir ligde son maçına çıkıyor

Şampiyon Başakşehir, Süper Lig’in 34 ve son haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Başakşehir, geçtiğimiz hafta Kayserispor galibiyetiyle tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.







Okan Buruk’un öğrencileri, bugün oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte kupasına kavuşacak. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın talebi üzerine maç saati daha önce 17.00’ye alınmıştı. Bu doğrultuda karşılaşma sonrasında oyuncular, Fatih Terim Stadı’na giderek kupayı alacak. Stadyuma 4 bin kişinin alınacağı belirtilirken, otobüs ile de tur atılacağı aktarılıyor.





Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.





Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.





Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita





Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen





Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig’de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.