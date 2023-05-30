Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon bugün belli olabilir; Fener mi, Cim Bom mu? /30 Mayıs 2023 15:28

Şampiyon bugün belli olabilir; Fener mi, Cim Bom mu?

Galatasaray, Başkent'te Ankaragücü'nü yenip şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Aslan'ın kaybını bekleyen Fenerbahçe ise evinde Antalya'yı devirip yarışı Nef Stadı'na taşımayı istiyor

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Spor Toto Süper Lig'de tüm sezona bedel olacak hafta oynanacak.

Bugün oynanacak iki maçtan çıkacak sonuç, şampiyonu belirleyebilir. 5 puan farkla zirvede oturan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü yenerse zaferini ilan edecek.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u mağlup edip Galatasaray'ın Ankara'da puan kaybetmesini bekleyecek.

Ülker Stadı'ndaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Eğer bugün Aslan puan kaybeder, Kanarya kazanırsa şampiyon, gelecek hafta Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçında belli olacak.

BERABERE KALIRSA AVERAJ HESAPLARI BAŞLAR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe kazanırsa haftaya sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybetse dahi ikili averajla mutlu sona ulaşan taraf olacak.

3 veya daha fazla farkla yenilirse genel averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir. Sarı-lacivertlilerin bugün puan kaybetmesi durumunda ise Galatasaray, kendi alacağı sonucun önemi olmadan şampiyonluğa ulaşacak. 

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