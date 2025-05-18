Şampiyon Galatasaray: 25'inci şampiyonlukla 5'inci yıldızı da aldı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera attı.





25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.





Süper Lig'deki 7 maçlık namağlup serisi sona eren Kayserispor, 44 puanda kaldı.





Şampiyon Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor, gelecek hafta sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.







