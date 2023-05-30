Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Galatasaray /30 Mayıs 2023 22:21

Şampiyon Galatasaray

Ve Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray... Ankara deplasmanına 5 puan önde lider giden Cimbom, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılar pazar günü Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanı ile çıkacak.

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Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray… Ve Aslan sezona son noktayı koydu. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde Ankara’ya giden sarı kırmızılılar Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan etti.

82 puana ulaşan Galatasaray ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray’da daha önce futbolcu olarak 7 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk sarı kırmızılı camiaya hoca olarak geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

OKAN BURUK’UN TARİHİ TESADÜFÜ

30 Mayıs 1993’te, Galatasaray forması altında ilk şampiyonluğunu Ankaragücü karşısında yaşayan Okan Buruk tam 30 yıl sonra, yine Ankaragücü karşısında, bu kez teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Daha önce Başakşehir ile kupaya uzanan Buruk, 49 yaşında ligde ikinci kez şampiyonluğa uzandı.

ICARDI’DEN ŞAMPİYONLUĞA DAMGA

Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda yaşayan Galatasaray 4 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılı takımda son 8 golün tamamını atan Mauro Icardi, toplamda 21 gole ulaşarak şampiyonlukta büyük rol oynadı. Muhteşem bir sezon çıkaran Arjantinli yıldız sarı kırmızıların tarihinde üst üste 8 gol atan ilk futbolcu oldu.

Maçın henüz 7. dakikasında sahneye çıkan Mauro Icardi şık bir golle perdeyi açtı. Milot Rashica’nın sağ kanattan sert kestiği ortayla altı pas içerisinde buluşan Icardi düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

ANKARAGÜCÜ FARKI 1’E İNDİRDİ

16. dakikada Ankaragücü Milson’un attığı gol ile skorda 1-1’lik dengeyi buldu. Taylan Antalyalı’ın ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Milson’un yerden şutunda, top Muslera’nın solundan ağlara gitti.

Ankara’da dakikalar 39’u gösterirken Galatasaray, Mauro Icardi’nin golüyle tekrar 2-1 öne geçti. Kerem’in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte yükselen Mauro Icardi’nin kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

İlk yarıya 2-1 önde giren Galatasaray’da fırtına ikinci yarıda da devam etti.

İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ

74. dakikada Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına gönderdiği top ile buluşan Barış Alper Yılmaz kaleci Gökhan Akkan’dan güzel bir şekilde sıyrıldı ve topu boş ağlara göndererek skoru 3-1’e getiren golü attı.

78’de fişi Sergio Oliveira’nın golü çekti. Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda, Sergio Oliveira penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Oliveira’nın attığı bu son gol bir anlamda Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etti. Yedek kulübesinin önünde toplanan sarı kırmızılı futbolcular şampiyonluk kutlamasının provasını yaptı.

90 dakikanın tamamlanmasıyla birlikte Ankara’da Galatasaray’ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğu tescillenmiş oldu. Ligde gelecek hafta Galatasaray, Kadıköy’de şampiyon unvanı ile Fenerbahçe karşısına çıkacak.

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