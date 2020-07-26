Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Medipol Başakşehir son maçında kaybetti /26 Temmuz 2020 20:51

Şampiyon Medipol Başakşehir son maçında kaybetti

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin son maçında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-2 kaybetti.

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Süper Lig'de sezonun kapanış maçında şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de sezonun son maçında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. İki İstanbul ekibinin karşılaşmasında gülen taraf Kasımpaşa oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Fode Koita (8' ve 27') ile Yusuf Erdoğan (62') attı. Konuk ekibin gollerini ise Demba Ba (78') ile Edin Visca (80') kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir sezonu 69 puan ile zirvede, Kasımpaşa ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.

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