Şampiyon pilot henüz imza atmadı

Lewis Hamilton'ın Alman üreticiyle olan kontratı bu sezon sonunda sona erecek.





Hamilton ve takım patron Toto Wolff sıklıkla bir dünya şampiyonluğu için yarışırken kontrat müzakerelerinin dikkatlerini dağıtmasını istemediğini söyledi.





Hamilton bu sene şampiyonluk olursa Michael Schumacher'in 7'nci dünya şampiyonluğu rekorunu egale edecek.





HENÜZ TARİH BELİRLENMEDİ





Motorsport'un haberine göre Mercedes, Hamilton ile müzakereleri ilerletmek için yarış olmayan haftaları kullanıyor. Ancak imzalar için henüz bir tarih belirlenmedi.





Wolff daha önce de müzakereler için bir son tarih belirlemediklerini söylemişti.





Hamilton, Silverstone'da yeni bir kontrat için "çok efor" harcanmasına gerek olmadığını, kendini rahat hissettiğini ve Mercedes ile geleceği hakkında heyecanlı olduğunu belirtmişti.