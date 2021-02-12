Şampiyon pilot için son sezon mu?

Lewis Hamilton'ın Mercedes AMG-Petronas'la sadece bir senelik mukavele imzalaması, Britanyalı yarışçının gelecek sezon sonunda Formula 1'den ayrılabileceği konusunda spekülasyonlara sebep oldu.





Geçen sene 7'nci şampiyonluğuna ulaşarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Hamilton bu seneyi de birinci tamamlarsa Alman pilotun rekorunu geride bırakacak.





2022'de bir çok yeni düzenlemenin yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte bazı F1 seyircileri Hamilton'ın yarışmaya devam etmek konusunda isteksiz olabileceğini ifade etti.









Mercedes takım patronu Toto Wolff, pilotun 2021'den sonra devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini ifade etti.

HAMILTON: NE OLACAĞINI ZAMAN GÖSTERECEK





Wolff, "Lewis geleceğinde ne yapmak istediğine karar vermeli. Şu anda ne düşündüğüyle ilgili yorum yapmak istemem. Ancak takımın uzun vadede pilotlar konusunda ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor." diye konuştu.





Hamilton geçmişte 3 sezon daha yarışabileceğini söylemişti. Ancak 35 yaşındaki Hamilton mukavele müzakereleri sürerken, "Gelecek sezon tabii ki burada olmak isterim ama bunun bir garantisi yok. Formula 1 sonrası yaşamda da beni heyecanlandıran çok şey var. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullanmıştı.