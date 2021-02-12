Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon pilot için son sezon mu? /12 Şubat 2021 13:21

Şampiyon pilot için son sezon mu?

Tüm zamanların en başarılı Formula 1 pilotlarından Lewis Hamilton'ın sezon sonunda pistlere veda edebileceği belirtiliyor.

SHABER3.COM

Lewis Hamilton'ın Mercedes AMG-Petronas'la sadece bir senelik mukavele imzalaması, Britanyalı yarışçının gelecek sezon sonunda Formula 1'den ayrılabileceği konusunda spekülasyonlara sebep oldu.

Geçen sene 7'nci şampiyonluğuna ulaşarak Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Hamilton bu seneyi de birinci tamamlarsa Alman pilotun rekorunu geride bırakacak.

2022'de bir çok yeni düzenlemenin yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte bazı F1 seyircileri Hamilton'ın yarışmaya devam etmek konusunda isteksiz olabileceğini ifade etti. 

Mercedes takım patronu Toto Wolff, pilotun 2021'den sonra devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini ifade etti.

HAMILTON: NE OLACAĞINI ZAMAN GÖSTERECEK

Wolff, "Lewis geleceğinde ne yapmak istediğine karar vermeli. Şu anda ne düşündüğüyle ilgili yorum yapmak istemem. Ancak takımın uzun vadede pilotlar konusunda ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Hamilton geçmişte 3 sezon daha yarışabileceğini söylemişti. Ancak 35 yaşındaki Hamilton mukavele  müzakereleri sürerken, "Gelecek sezon tabii ki burada olmak isterim ama bunun bir garantisi yok. Formula 1 sonrası yaşamda da beni heyecanlandıran çok şey var. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyon pilot için son sezon mu? Sonraki Haber >>

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:12:39