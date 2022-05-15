Şampiyon Trabzonspor Altay'ı İstanbul'da 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor İstanbul'daki seyiricis önünde karşılaştığı ve daha önca küme düşen Altay'ı 2-1'le geçti.





Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 19. dakikasında İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçen taraf oldu.





İlk yarı bu skorla tamamlandı.





Maçın 70. dakikasında Altay, Rodriguez ile skor dengeyi getirdi: 1-1.





Maçın 84. dakikasında ise Trabzonspor adına kazanılan tenaltı vuruşunu gole çeviren Nwakaeme skoru 2-1'e getirdi.





Kalan sürede başka bol olmayınca karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.





Bu sonuçla şampiyaon Trabzonspor puanını 81'e çıkartırken, Altay ise 34 puanda kaldı.

