Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Trabzonspor Altay'ı İstanbul'da 2-1 yendi /15 Mayıs 2022 19:17

Şampiyon Trabzonspor Altay'ı İstanbul'da 2-1 yendi

Şampiyon Trabzonspor İstanbul'da oynanan müsabakada daha önce küme düşen Altay'ı 2-1 yendi.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon olan Trabzonspor İstanbul'daki seyiricis önünde karşılaştığı ve daha önca küme düşen Altay'ı 2-1'le geçti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 19. dakikasında İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçen taraf oldu.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın 70. dakikasında Altay, Rodriguez ile skor dengeyi getirdi: 1-1.

Maçın 84. dakikasında ise Trabzonspor adına kazanılan tenaltı vuruşunu gole çeviren Nwakaeme skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede başka bol olmayınca karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla şampiyaon Trabzonspor puanını 81'e çıkartırken, Altay ise 34 puanda kaldı.
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