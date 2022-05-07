Şampiyon Trabzonspor Atakaş Hatayspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor böylelikle ligdeki son 6 maçında 5. beraberliğini almış oldu.
Bordo mavililerin maçtaki sayısı 48. dakikada Djaniny'nin golüyle geldi.
Atakaş Hatayspor ise beraberliği 90+4. dakikada Mame Diouf'un golüyle yakaladı.
Kalan sürede başka gol olayınca da mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 78'e çıkartırken, Atakaş Hatayspor ise 50 puana yükseldi.
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