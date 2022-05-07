Samanyolu Haber /Spor / Şampiyon Trabzonspor Atakaş Hatayspor ile yenişemedi /07 Mayıs 2022 01:01

Şampiyon Trabzonspor Atakaş Hatayspor ile yenişemedi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor böylelikle ligdeki son 6 maçında 5. beraberliğini almış oldu.

Bordo mavililerin maçtaki sayısı 48. dakikada Djaniny'nin golüyle geldi.

Atakaş Hatayspor ise beraberliği 90+4. dakikada Mame Diouf'un golüyle yakaladı.

Kalan sürede başka gol olayınca da mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 78'e çıkartırken, Atakaş Hatayspor ise 50 puana yükseldi.

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