Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonalar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları bugün çekiliyor /02 Ağustos 2021 12:11

Şampiyonalar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları bugün çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak.

SHABER3.COM

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacağı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY EŞLEŞEBİLİR

Galatasaray'ın 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde ve diğer Türk takımı Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşı karşıya gelebilecek.

Galatasaray'ın İskoçya temsilcisini mağlup etmesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşebilir.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonalar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları... Sonraki Haber >>

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Van'da yine sel

Van'da yine sel

Yangınzedeye de çay fırlattı

Yangınzedeye de çay fırlattı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

Eski askeri öğrenciler AİHM kapısında eylem yaptı

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

İzmirlileri heyecanlandıran meteor görüntüsü

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:37