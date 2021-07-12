Samanyolu Haber /Spor / Şampiyona'nın en kötü 11'i belirlendi: Listede İki Türk var /12 Temmuz 2021 10:30

Şampiyona'nın en kötü 11'i belirlendi: Listede İki Türk var

İngiliz gazetesi Daily Star, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en kötü 11'ini belirledi. Turnuvaya grup aşamasında havlu atan A Milli Takım'dan da iki oyuncu ilk 11'de yer aldı

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Kadroda Türkiye’den Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz’a da yer veren gazete, iki futbolcunun çok etkisiz kaldığını yazdı.

Cengiz için “Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı” diyen gazete, Burak’ın ise kayda değer bir tek şut dahi çekemediğini yazdı.

Daily Star'a göre, EURO 2020'nin hayal kırıklığı yaratan ilk 11'i şöyle: 

KALECi: Manuel Neuer (Almanya)

DEFANS: Fernandes (Rusya), Matthijs De Ligt (Hollanda), Orban (Macaristan), Guerrero (Portekiz)

ORTA SAHA: Eden Hazard (Belçika), Ramsey (Galler), Fernandes (Portekiz), Cengiz (Türkiye)

FORVET: Mbappe (Fransa), Burak Yılmaz (Türkiye).

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