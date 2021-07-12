Şampiyona'nın en kötü 11'i belirlendi: Listede İki Türk var

Kadroda Türkiye’den Cengiz Ünder ile Burak Yılmaz’a da yer veren gazete, iki futbolcunun çok etkisiz kaldığını yazdı.







Cengiz için “Şampiyonada kalıcı bir ana imza atamadı” diyen gazete, Burak’ın ise kayda değer bir tek şut dahi çekemediğini yazdı.





Daily Star'a göre, EURO 2020'nin hayal kırıklığı yaratan ilk 11'i şöyle:





KALECi: Manuel Neuer (Almanya)





DEFANS: Fernandes (Rusya), Matthijs De Ligt (Hollanda), Orban (Macaristan), Guerrero (Portekiz)





ORTA SAHA: Eden Hazard (Belçika), Ramsey (Galler), Fernandes (Portekiz), Cengiz (Türkiye)





FORVET: Mbappe (Fransa), Burak Yılmaz (Türkiye).



