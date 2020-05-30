Samanyolu Haber /Gündem / 'Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanmayacak' /30 Mayıs 2020 09:30

'Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanmayacak'

New York Times Gazetesi, 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan ve koronavirüs nedeniyle ertelenen UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali’nin başka bir ülkede oynanacağını iddia etti.

SHABER3.COM



NYT, süresiz olarak ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi rekabetinin tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ve UEFA’nın İstanbul’a alternatif şehirler üzerinde çalıştığını belirtti.

Ulusal liglerin başlaması ile birlikte sezonların tamamlanacağını kaydeden gazete, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni ağustos ayında tamamlamak için görüşmelerin de sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Haberde, Avrupa Ligi Finali’nin Polonya’nın Gdansk şehrinde yapılmasının daha önceden planlandığı ancak UEFA yönetiminin 17 Haziran’da yapacağı toplantıda kesin kararın verileceği ve alternatif yerler üzerinde görüşmelerin yürütüldüğü kaydedildi.

UEFA yönetiminin Türk yetkililerle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ve karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi konusundaki anlaşmaya son şeklinin verileceğini belirten gazete, İstanbul’un ileri bir tarih için karşılaşmaya ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

İspanyol medyası ise, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi finali için Portekiz’in Lizbon kentini düşündüğünü ileri sürmüştü. Az sayıda başka aday şehrin de bulunduğu kaydediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanmayacak' Sonraki Haber >>

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

'Bu faşizmdir' dedi ve stüdyoyu terk etti!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

Putin'i taklit etti, rekor kırdı!

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini böyle gözaltına aldı

ABD'de George Floyd isyanı

ABD'de George Floyd isyanı

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Doğum yapan kadını taksiden attı!

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Vedat Eczacıbaşı'nı ihbar edip hapiste ölümüne yol açan kişi Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'du

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Altan'a neden 10,5 yıl ceza verildi

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:34:59