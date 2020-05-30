'Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da oynanmayacak'









NYT, süresiz olarak ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi rekabetinin tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ve UEFA’nın İstanbul’a alternatif şehirler üzerinde çalıştığını belirtti.





Ulusal liglerin başlaması ile birlikte sezonların tamamlanacağını kaydeden gazete, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni ağustos ayında tamamlamak için görüşmelerin de sürdürüldüğüne dikkat çekti.





Haberde, Avrupa Ligi Finali’nin Polonya’nın Gdansk şehrinde yapılmasının daha önceden planlandığı ancak UEFA yönetiminin 17 Haziran’da yapacağı toplantıda kesin kararın verileceği ve alternatif yerler üzerinde görüşmelerin yürütüldüğü kaydedildi.





UEFA yönetiminin Türk yetkililerle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ve karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi konusundaki anlaşmaya son şeklinin verileceğini belirten gazete, İstanbul’un ileri bir tarih için karşılaşmaya ev sahipliği yapabileceğini belirtti.





İspanyol medyası ise, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi finali için Portekiz’in Lizbon kentini düşündüğünü ileri sürmüştü. Az sayıda başka aday şehrin de bulunduğu kaydediliyor.