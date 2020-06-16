'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı'

Kritik zirve öncesi Sky Sports, Şampiyonlar Ligi takvimi hakkında bir iddiada bulundu.







NTV'nin aktardığına göre, Devler Ligi 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'de organize edilecek. 2020 Şampiyonlar Ligi finali ise İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verilecek.





Bu değişikliğin telafisi olarak 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak.





Tek maç üzerinden mini bir turnuva şeklinde oynanacak maçlara Estadio da Luz ve Estadio Jose Alvalade statları evsahipliği yapacak.





UEFA Avrupa Ligi'nin akıbeti henüz netleşmedi ancak Devler Ligi senaryosunun bir benzeri Almanya'nın Frankfurt veya Dusseldorf şehrinde yapılacağı belirtiliyor.





2020 Şampiyonlar Ligi takvimi şöyle:





Çeyrek Finaller: 12-13-14-15 Ağustos

Yarı finaller: 18-19 Ağustos

Final: 23 Ağustos





Kalan maçlar





Manchester City vs Real Madrid (2-1)





Bayern Münih - Chelsea (3-0)





Juventus - Lyon (0-1)





Barcelona - Napoli (1-1)





Öte yandan transfer kulislerinde ise, Fenerbahçe’nin, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo’yu transfer etmek istediği iddia ediliyor.





Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak.





Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.





Haberde aktarılana göre Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, Younes Belhanda transferinin ancak Eduardo ile yollarını ayırmaları halinde gerçekleşebileceğini söyledi.