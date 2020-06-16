Samanyolu Haber /Spor / 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı' /16 Haziran 2020 16:24

'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı'

Avrupa kupalarının geleceği için gözler UEFA'nın yarın gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

SHABER3.COM

Kritik zirve öncesi Sky Sports, Şampiyonlar Ligi takvimi hakkında bir iddiada bulundu.

NTV'nin aktardığına göre, Devler Ligi 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'de organize edilecek. 2020 Şampiyonlar Ligi finali ise İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verilecek.

Bu değişikliğin telafisi olarak 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak.

Tek maç üzerinden mini bir turnuva şeklinde oynanacak maçlara Estadio da Luz ve Estadio Jose Alvalade statları evsahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin akıbeti henüz netleşmedi ancak Devler Ligi senaryosunun bir benzeri Almanya'nın Frankfurt veya Dusseldorf şehrinde yapılacağı belirtiliyor.

2020 Şampiyonlar Ligi takvimi şöyle:

Çeyrek Finaller: 12-13-14-15 Ağustos
Yarı finaller: 18-19 Ağustos
Final: 23 Ağustos

Kalan maçlar

Manchester City vs Real Madrid (2-1)

Bayern Münih - Chelsea (3-0)

Juventus - Lyon (0-1)

Barcelona - Napoli (1-1)

Öte yandan transfer kulislerinde ise, Fenerbahçe’nin, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo’yu transfer etmek istediği iddia ediliyor.

Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.

Haberde aktarılana göre Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu yaptığı açıklamada, Younes Belhanda transferinin ancak Eduardo ile yollarını ayırmaları halinde gerçekleşebileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı' Sonraki Haber >>

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:15