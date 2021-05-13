Samanyolu Haber /Gündem / Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan resmen alındı /13 Mayıs 2021 18:38

Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan resmen alındı

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alındığını duyuran UEFA Başkanı Alexander Ceferin, “UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye’ye minnettardır” dedi. Ceferin finalin Portekiz’in Porto kentinde oynanacağını belirtti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınmasının ardından Manchester City – Chelsea maçı, Portekiz’in Porto kentinde oynanacak. Dragao Stadı’ndaki maça 6 bin Chelsea, 6 bin Manchester City taraftarı alınacak.
 
İstanbul’dan finalin alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Alexander Ceferin, şunları ifade etti:

“Türkiye Futbol Federasyonu ve yöneticiler, UEFA’nın seyircili maçlar konusundaki çabasının farkında. Son iki yılda İstanbul’u final için başarılı bir şekilde hazırlaması nedeniyle UEFA bu karardan ötürü üzgünlük duyuyor. UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye’ye minnettardır. Gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve bir çok organizasyonda İstanbul ve Türkiye’de olmayı umuyorum”

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