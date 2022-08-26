Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi

Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
- A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)
- B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)
- C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)
- D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)
- E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
- F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)
- G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)
- H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)
Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek.
2022-2023 sezonu finali, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 6-7 Eylül
Grup 2. maçları: 13-14 Eylül
Grup 3. maçları: 4-5 Ekim
Grup 4. maçları: 11-12 Ekim
Grup 5. maçları: 25-26 Ekim
Grup 6. maçları: 1-2 Kasım
Son 16 turu ilk maçları: 14-15 Şubat ve 21-22 Şubat 2023
Son 16 turu rövanş maçları: 7-8 Mart ve 14-15 Mart 2023
Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2023
Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2023
Yarı final ilk maçları: 9-10 Mayıs 2023
Yarı final rövanş maçları: 16-17 Mayıs 2023
Final maçı: 10 Haziran 2023