Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi koronayla sarsıldı /02 Kasım 2020 20:27

Şampiyonlar Ligi koronayla sarsıldı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle vaka sayıları hızla artarken, Avrupa’da çok sayıda ülke yeni kısıtlama ve yasak kararları aldı. Şampiyonlar Ligi de korona vakalarıyla sarsılmış durumda. Şampiyonlar Ligi takımlarından Ajax’ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı.

SHABER3.COM

Ajax, Midtjylland takımıyla deplasmanda karşılaşacaktı. Avrupa basınına göre testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 15'e yükselebileceği belirtiliyor.

Ajax takımı için yapılan test sürecinde güvenliğin tam sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle virüsün kulüpteki futbolculardan, görevlilere ve yöneticilere kadar çok sayıda kişiye bulaşma ihtimali üzerinde duruluyor.

Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor.UEFA ile yapılan bilgi alışverişi sonucu karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonlar Ligi koronayla sarsıldı Sonraki Haber >>

“Journalist Post” yayında

“Journalist Post” yayında

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!

Depremin sesi

Depremin sesi

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:44