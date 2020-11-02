Şampiyonlar Ligi koronayla sarsıldı

Ajax, Midtjylland takımıyla deplasmanda karşılaşacaktı. Avrupa basınına göre testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 15'e yükselebileceği belirtiliyor.







Ajax takımı için yapılan test sürecinde güvenliğin tam sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle virüsün kulüpteki futbolculardan, görevlilere ve yöneticilere kadar çok sayıda kişiye bulaşma ihtimali üzerinde duruluyor.





Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor.UEFA ile yapılan bilgi alışverişi sonucu karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.