Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor

CORONA VİRÜS nedeniyle verilen aranın ardından 7 Ağustos'ta başlayan Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu akşamki Paris Saint Germain-Bayern Münih finaliyle doruk noktasına çıkacak. Saat 22.00'de, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Luz Stadı'ndaki seyircisiz mücadele Fransız-Alman kapışmasına sahne olacak.







PSG'nin kozları Neymar ve Mbappe… Bayern'de ise Robert Lewandowski, şampiyonluk için gol arayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadele öncesi Paris Saint Germain'in, Bayern Münih karşısında 5-3 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın aralarındaki maçlardan beraberlik çıkmazken en son 5 Aralık 2017'deki mücadeleyi 3-1 Alman temsilcisi kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, ilk finalinde kupayı almak isterken Bayern ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.





64 SEZONDA 22 ŞAMPİYON





KUPA 1'in 64 yıllık tarihinde 22 farklı şampiyon bulunuyor. Real Madrid 13 şampiyonlukla zirvede. Milan 7, Liverpool 6 şampiyonlukla takip ediyor. Barcelona gibi 5 kez mutlu sona ulaşan Bayern, kazanırsa sıralamada bir basamak üste çıkabilir.





MUHTEMEL 11’LER





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Bayern Neuer Kimmich J. Boateng Alaba Davies Goretzka Thiago Gnabry T. Müller Perisic Lewandowski