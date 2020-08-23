Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor /23 Ağustos 2020 16:26

Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor

Paris Saint Germain ile Bayern Münih, saat 22.00’de Devler Ligi’nde mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkıyor. Gözler Neymar ve Lewandowski’de...

SHABER3.COM

CORONA VİRÜS nedeniyle verilen aranın ardından 7 Ağustos'ta başlayan Şampiyonlar Ligi heyecanı, bu akşamki Paris Saint Germain-Bayern Münih finaliyle doruk noktasına çıkacak. Saat 22.00'de, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Luz Stadı'ndaki seyircisiz mücadele Fransız-Alman kapışmasına sahne olacak.

PSG'nin kozları Neymar ve Mbappe… Bayern'de ise Robert Lewandowski, şampiyonluk için gol arayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği mücadele öncesi Paris Saint Germain'in, Bayern Münih karşısında 5-3 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın aralarındaki maçlardan beraberlik çıkmazken en son 5 Aralık 2017'deki mücadeleyi 3-1 Alman temsilcisi kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, ilk finalinde kupayı almak isterken Bayern ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

64 SEZONDA 22 ŞAMPİYON

KUPA 1'in 64 yıllık tarihinde 22 farklı şampiyon bulunuyor. Real Madrid 13 şampiyonlukla zirvede. Milan 7, Liverpool 6 şampiyonlukla takip ediyor. Barcelona gibi 5 kez mutlu sona ulaşan Bayern, kazanırsa sıralamada bir basamak üste çıkabilir.

MUHTEMEL 11’LER

PSG Sergio Rico Kehrer Thiago Silva Kimpembe Juan Bernat Marquinhos Ander Herrera Paredes Di Maria Mbappe Neymar

Bayern Neuer Kimmich J. Boateng Alaba Davies Goretzka Thiago Gnabry T. Müller Perisic Lewandowski
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