Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi /15 Haziran 2021 21:25

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

Türkiye'den bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidiyor. Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

SHABER3.COM

İkinci sıradaki Galatasaray ise üç ön eleme maçı oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kuralar da çekildi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. Karşılaşmalar 6-7 ile 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Fola Esch (Lüksemburg) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Shamrock Rovers (İrlanda)

Malmö (İsveç) - Riga FC (Letonya)

Bodo Glimt (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)

Connah's Quay Nomads (Galler) - Alaşkert (Ermenistan)

HJK Helsinki (Finlandiya) - Buducnost Podgorica (Karadağ)

Cluj (Romanya) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Mura (Slovenya)

Teuta (Arnavutluk) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Kairat Almaty (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Flora Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Valur (İzlanda)

Ferençvaroş (Macaristan) - Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes
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