Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

İkinci sıradaki Galatasaray ise üç ön eleme maçı oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kuralar da çekildi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. Karşılaşmalar 6-7 ile 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.





İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.





Eşleşmeler şöyle:





Fola Esch (Lüksemburg) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)





Slovan Bratislava (Slovakya) - Shamrock Rovers (İrlanda)





Malmö (İsveç) - Riga FC (Letonya)





Bodo Glimt (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)





Connah's Quay Nomads (Galler) - Alaşkert (Ermenistan)





HJK Helsinki (Finlandiya) - Buducnost Podgorica (Karadağ)





Cluj (Romanya) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)





Şkendiya (Kuzey Makedonya) - Mura (Slovenya)





Teuta (Arnavutluk) - Sheriff Tiraspol (Moldova)





Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Neftçi (Azerbaycan)





Maccabi Hayfa (İsrail) - Kairat Almaty (Kazakistan)





Ludogorets (Bulgaristan) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)





Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)





Flora Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta)





Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Valur (İzlanda)





Ferençvaroş (Macaristan) - Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes