29 Ağustos 2025 00:59

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. 36 takımın katılmaya hak kazandığı turnuvada saat 19:00’da yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray şu takımlarla eşleşti:

    Torbadan: Liverpool (E), Manchester City (D)
    Torbadan: Atletico Madrid (E), Frankfurt (D)
    Torbadan: Bodø/Glimt (E), Ajax (D)
    Torbadan: Union SG (E), Monaco (D)

Trunuvadaki her takım, 4 farklı torbanın her birinden 2 rakip ile olmak üzere toplam sekiz maç oynayacak. Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılmıştı. Şampiyonlar Ligine mücadele edecek takımlar ise dün oynanan play-off’ların ardından netleşmişti:

1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Galatasaray, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

Lig aşamasında ilk maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması 28 Ocak 2026’daki maçların ardından sona erecek.

Fenerbahçe dün Portekiz temsilcisi Benfica’ya 0-0’ın rövanşında deplasmanda 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını değerlendirememişti. Sarı kanarya’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki son karşılaşması 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev’e karşı oldu. Kiev deplasmanında maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe grubu 2 puanla sonuncu sırada bitirerek turnuvadan elenmişti.
