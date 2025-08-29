Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Torbadan: Liverpool (E), Manchester City (D)

Torbadan: Atletico Madrid (E), Frankfurt (D)

Torbadan: Bodø/Glimt (E), Ajax (D)

Torbadan: Union SG (E), Monaco (D)



Trunuvadaki her takım, 4 farklı torbanın her birinden 2 rakip ile olmak üzere toplam sekiz maç oynayacak. Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılmıştı. Şampiyonlar Ligine mücadele edecek takımlar ise dün oynanan play-off’ların ardından netleşmişti:



1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona



2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge



3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya



4. Torba: Galatasaray, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.



Lig aşamasında ilk maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması 28 Ocak 2026’daki maçların ardından sona erecek.



Fenerbahçe dün Portekiz temsilcisi Benfica’ya 0-0’ın rövanşında deplasmanda 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını değerlendirememişti. Sarı kanarya’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki son karşılaşması 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev’e karşı oldu. Kiev deplasmanında maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe grubu 2 puanla sonuncu sırada bitirerek turnuvadan elenmişti.