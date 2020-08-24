Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu /24 Ağustos 2020 00:03

Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu

Şampiyonlar Ligi finali Bayern Münih ile Paris Saint Germain ekiplerini karşı karşıya getirdi. Bu dev mücadelenin kazananı ise Alman temsilcisi oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Lizbon'da Işık Stadı'nda oynanan maçta Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta rakibini 1-0'lık skorla deviren Bayern Münih kupaya uzanan taraf oldu. 

2012-13 sezonundan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alman devi, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Oldukça yüksek tempoda oynanan ve karşılıklı gol pozisyonlarına sahne olan ilk 45 dakikada gol sesi çıkmazken, ikinci yarıya kontrollü başlayan Bayern Münih, 59. dakikada Kinglsey Coman'ın golüyle öne geçti.

Maçın geri kalan bölümlerinde skor avantajını korumayı başaran Bayern Münih, zorlu 90 dakika sonunda zafere ulaşan taraf oldu. 

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla birlikte Hansi Flick yönetiminde sezonu üç kupayla tamamlamış oldu. 

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