Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

3. KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te oynanmıştı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürmüştü. Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. İspanyol ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrılmıştı. 2022 finalinde de 1-0’lık kazanan Real Madrid oldu.













ANCELOTTI BÜYÜK REKORA ULAŞTI

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaştı ve Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı “UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör” rekorunu tek başına ele geçirdi.