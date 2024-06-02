Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid! /02 Haziran 2024 09:59

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Borussia Dortmund, rakip kalede daha fazla etkili olan taraf oldu. Alman ekibi, özellikle Karim Adeyemi ve Niclas Füllkrug ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Real Madrid, ikinci yarıda oyunu denge getirmeyi başardı. Carlo Ancelotti'nin ekibi Jude Bellingham ve Toni Kroos gibi isimlerle rakip kaleyi yokladı.

Real Madrid, aradığı golü 74. dakikada buldu. Bu dakikada kullanılan kornerde rakip ceza sahasına gelen Dani Carvajal yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid, 83. dakikada Vinicius Junior ile bulduğu golle 2-0'ı buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan ve Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. 

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından futbola veda edecek Toni Kroos, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi ile veda etti.

Real Madrid, tarihinde 15. kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü. İspanyol devi, iki yıl aradan sonra Devler Ligi'nde yeniden kupa sevinci yaşadı.
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