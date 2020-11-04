Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları /04 Kasım 2020 01:20

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 4 grupta toplam 8 maç oynandı. İşte gecenin sonuçları.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarına 4 grupta oynanan 8 maçla devam edildi.

Gecenin en farklı skorunu Shakhtar Donetsk'i 6-0'la geçen Borussia Monchengladbach yakalarken, Liverpool da, deplasmanda Atalanta'ya 5-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde

A Grubu

Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid: 1-1 (Goller: Dk. 18 Gimenez - Dk. 25 Miranchuk)

Salzburg - Bayern Münih: 2-6 (Goller: Dk. 4 Berisha, Dk. 66 Okugawa - Dk 21,88 Lewandowski (p), Dk. 44 Kristensen kk, Dk. 79 Boateng, Dk. 83 Sane, Dk. 90+2 Hernandez)

B Grubu

Shakhtar Donetsk - Borussia Monchengladbach: 0-6 (Goller: Dk. 8, 26,78 Plea, Dk. 17 Bondar kk, Dk. 44 Bensebaini, Dk. 65 Stindl)

Real Madrid - Inter: 3-2 (Goller: Dk. 25 Benzema, Dk. 33 Ramos, Dk. 80 Rodrygo - Dk. 35 Martinez, Dk. 68 Perisic)

C Grubu

Manchester City - Olympiakos: 3-0 (Goller: Dk. 12 Torres, Dk.81 Gabriel Jesus, Dk. 90 Cancelo)

Porto-Marsilya: 3-0 (Goller: Dk. 4 Marega, Dk. 28 Sergio Oliveira, Dk. 69 Luis Diaz)

D Grubu

Midtjylland - Ajax: 1-2 (Goller: Dk. 18 Dreyer, Dk. 1 Antony, Dk. 13 Tadic)

Atalanta - Liverpool: 0-5 (Goller: Dk. 16, 33, 54 Jota, Dk. 47 Salah, Dk. 49 Sane)
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