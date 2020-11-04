Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarına 4 grupta oynanan 8 maçla devam edildi.





Gecenin en farklı skorunu Shakhtar Donetsk'i 6-0'la geçen Borussia Monchengladbach yakalarken, Liverpool da, deplasmanda Atalanta'ya 5-0 mağlup etti.





Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde





A Grubu





Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid: 1-1 (Goller: Dk. 18 Gimenez - Dk. 25 Miranchuk)





Salzburg - Bayern Münih: 2-6 (Goller: Dk. 4 Berisha, Dk. 66 Okugawa - Dk 21,88 Lewandowski (p), Dk. 44 Kristensen kk, Dk. 79 Boateng, Dk. 83 Sane, Dk. 90+2 Hernandez)





B Grubu





Shakhtar Donetsk - Borussia Monchengladbach: 0-6 (Goller: Dk. 8, 26,78 Plea, Dk. 17 Bondar kk, Dk. 44 Bensebaini, Dk. 65 Stindl)





Real Madrid - Inter: 3-2 (Goller: Dk. 25 Benzema, Dk. 33 Ramos, Dk. 80 Rodrygo - Dk. 35 Martinez, Dk. 68 Perisic)





C Grubu





Manchester City - Olympiakos: 3-0 (Goller: Dk. 12 Torres, Dk.81 Gabriel Jesus, Dk. 90 Cancelo)





Porto-Marsilya: 3-0 (Goller: Dk. 4 Marega, Dk. 28 Sergio Oliveira, Dk. 69 Luis Diaz)





D Grubu





Midtjylland - Ajax: 1-2 (Goller: Dk. 18 Dreyer, Dk. 1 Antony, Dk. 13 Tadic)





Atalanta - Liverpool: 0-5 (Goller: Dk. 16, 33, 54 Jota, Dk. 47 Salah, Dk. 49 Sane)