Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları /26 Kasım 2020 01:46

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla sezonun 4. haftası da tamamlanmış oldu.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi.

D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi. 

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu 
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1  (Dk. 42 Robert Lewandowski, dk 52 Kingsley Coman dk. 68 Leroy Sane - dk 73 Berisha). 

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

B Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0 (Dk. 17 (pen) Stindl, dk. 34 Elvedi, dk. 45+1 Embolo, Dk 77 Wendt)

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2 (Dk. 7 (pen) Eden Hazard, dk 59 Rodrygo) 

C Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1 (Dk. 36 Foden)

Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2 (Dk. 39 Sanusi, dk. 72 (pen) Oliveria)  

D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1 (Dk. 47 Gravenverch, dk. 49 Mazraoui, dk. 66 Neres - dk. 80 Mabil)

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2 (Dk. 60 Josip Ilicic, dk 64 Robin Gosens)
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