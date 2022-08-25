Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu /25 Ağustos 2022 20:45

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Bu sezon finalinin İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi gruplarının kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan bir törenle çekildi.

SHABER3.COM

Trabzonspor'un Kopenhag'a, bir diğer Devler Ligi adayı Fenerbahçe'nin ise geçtiğimiz haftalarda Dinamo Kiev'e kaybetmesi sonrasında Türkiye'nin bu sezon temsil edilemeyeceği Şampiyonlar Ligi'nde grupları belirlemek için yapılan kura çekimi İstanbul'da düzenlenen törenle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.


A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu.

Gruplar şu şekilde:

A GRUBU

Ajax

Liverpool

Napoli

G.Rangers

B GRUBU

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

İnter

V.Plzen

D GRUBU

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting Lizbon

Marsilya

E GRUBU

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F GRUBU

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G GRUBU

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H GRUBU

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa
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