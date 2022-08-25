Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Trabzonspor'un Kopenhag'a, bir diğer Devler Ligi adayı Fenerbahçe'nin ise geçtiğimiz haftalarda Dinamo Kiev'e kaybetmesi sonrasında Türkiye'nin bu sezon temsil edilemeyeceği Şampiyonlar Ligi'nde grupları belirlemek için yapılan kura çekimi İstanbul'da düzenlenen törenle tamamlandı.







UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

A GRUBU





B GRUBU





C GRUBU





D GRUBU





E GRUBU





F GRUBU





G GRUBU





H GRUBU





A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu.Gruplar şu şekilde:AjaxLiverpoolNapoliG.RangersPortoAtletico MadridBayer LeverkusenClub BruggeBayern MünihBarcelonaİnterV.PlzenEintracht FrankfurtTottenhamSporting LizbonMarsilyaMilanChelseaSalzburgDinamo ZagrebReal MadridRB LeipzigShakhtar DonetskCelticManchester CitySevillaBorussia DortmundKopenhagParis Saint-GermainJuventusBenficaMaccabi Haifa