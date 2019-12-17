Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan çekilişte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları belli oldu.





Çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith gerçekleştirdi.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:





Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanda - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona





2019-2020 Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 11 Aralık Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarla tamamlanmıştı.