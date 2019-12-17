Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli oldu /17 Aralık 2019 00:02

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu için yapılan kura çekiminde yeni eşleşmeler belli oldu.

SHABER3.COM

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan çekilişte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları belli oldu.

Çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith gerçekleştirdi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:

Dortmund - PSG
Real Madrid - Manchester City
Atalanda - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona

2019-2020 Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 11 Aralık Çarşamba günü oynanan karşılaşmalarla tamamlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli oldu Sonraki Haber >>

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

AKP’nin ömrü bitti

AKP’nin ömrü bitti

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Suriye'deki patlama anı

Suriye'deki patlama anı

İşte İran'ın insansı robotu

İşte İran'ın insansı robotu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Dalga dalga yayılıyor...

Dalga dalga yayılıyor...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:31