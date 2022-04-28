Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'ne 'Final Four' geliyor /28 Nisan 2022 16:40

Şampiyonlar Ligi'ne 'Final Four' geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir değişiklik gündemde. 1 Mayıs'taki UEFA'nın yıllık kongresinde Final Four masaya yatırılacak.

SHABER3.COM

UEFA'nın yıllık kongresi 1 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Kurulun ana gündem maddelerinden biri Şampiyonlar Ligi formatıyla ilgili olacak.

Bir süredir Şampiyonlar Ligi'nin formatıyla ilgili tartışmalar yaşanıyordu. Pandemi sürecinde tek maç eleme usulüyle oynanan turnuva için UEFA Başkanı Ceferin geleceğe dair 'Final Four' olabileceğinin sinyallerini vermişti.

PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin Başkanı Nasser Al Khelaifi de yakın zamanda dörtlü final fikrinden bahsetmişti.

The Times, bu fikrin şekillenmekte olduğunu ve turnuvaya dair daha önce masada olan potansiyel değişikliklerin ilki olabileceğini yazdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Final Four nasıl olacak?

Değişiklik gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi'nde çift ayaklı oynanan yarı final turu tarihe karışacak.

Turnuvada çeyrek finalin ardından yoluna devam eden 4 takım, daha önce belirlenen şehirde Final Four oynayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanancak yarı finalin ardından kazanan takımlar finale yükselecek ve galip gelen Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olacak.

UEFA bu yöntemle turnuvanın cazibesini artırmayı ve hem ticari hem de televizyon gelirlerinin yükselmesini bekliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şampiyonlar Ligi'ne 'Final Four' geliyor Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:14