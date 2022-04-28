Şampiyonlar Ligi'ne 'Final Four' geliyor

UEFA'nın yıllık kongresi 1 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Kurulun ana gündem maddelerinden biri Şampiyonlar Ligi formatıyla ilgili olacak.







Bir süredir Şampiyonlar Ligi'nin formatıyla ilgili tartışmalar yaşanıyordu. Pandemi sürecinde tek maç eleme usulüyle oynanan turnuva için UEFA Başkanı Ceferin geleceğe dair 'Final Four' olabileceğinin sinyallerini vermişti.





PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin Başkanı Nasser Al Khelaifi de yakın zamanda dörtlü final fikrinden bahsetmişti.





The Times, bu fikrin şekillenmekte olduğunu ve turnuvaya dair daha önce masada olan potansiyel değişikliklerin ilki olabileceğini yazdı.





Şampiyonlar Ligi'nde Final Four nasıl olacak?





Değişiklik gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi'nde çift ayaklı oynanan yarı final turu tarihe karışacak.





Turnuvada çeyrek finalin ardından yoluna devam eden 4 takım, daha önce belirlenen şehirde Final Four oynayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanancak yarı finalin ardından kazanan takımlar finale yükselecek ve galip gelen Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olacak.





UEFA bu yöntemle turnuvanın cazibesini artırmayı ve hem ticari hem de televizyon gelirlerinin yükselmesini bekliyor.