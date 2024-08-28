Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'ne play-off'ta veda /28 Ağustos 2024 00:12

Şampiyonlar Ligi'ne play-off'ta veda

Galatasaray, play-off turunda Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

SHABER3.COM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için Aslantepe'de İsviçre ekibi Young Boys'u ağırladı. 

Maçı, Norveç'ten Espen Eskas, Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yönetti. 

30. dakikada Young Boys öne geçti. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada Kaan Ayhan'ın golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

81. dakikada oyundan alınan iki Young Boys oyuncusu oyun alanını terketmekte yavaş davranınca gerginlik çıktı. Muslera, rakip oyunculara tepki gösterdi.

87'de Virginius Young Boys'u 1-0 öne geçirdi.  

89'da Kırmızı kart gören Muslera,  Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

Maçta yaşanan duraksamalar sebebiyle 10 dakikalık uzatma oynandı. Ancak Galatasaray aradığı golleri bulamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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