Şampiyonlar Ligi'ne play-off'ta veda

89'da Kırmızı kart gören Muslera, Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.







Maçta yaşanan duraksamalar sebebiyle 10 dakikalık uzatma oynandı. Ancak Galatasaray aradığı golleri bulamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için Aslantepe'de İsviçre ekibi Young Boys'u ağırladı.Maçı, Norveç'ten Espen Eskas, Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yönetti.30. dakikada Young Boys öne geçti. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.55. dakikada Kaan Ayhan'ın golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.81. dakikada oyundan alınan iki Young Boys oyuncusu oyun alanını terketmekte yavaş davranınca gerginlik çıktı. Muslera, rakip oyunculara tepki gösterdi.87'de Virginius Young Boys'u 1-0 öne geçirdi.